Мир за ночь. 13-14 февраля 2018 года

Готовность израильской полиции предъявить обвинения премьер-министру Беньямину Нетаньяху, возможность США к концу года стать мировым лидером по добыче нефти, срочная оставка главы Социал-демократической партии Германии из-за проигранных выборов и продолжительный разговор о военнопленных между президентами России и Украины.

Агентство Bloomberg сегодня написало, что в Сирии на минувшей неделе под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылается на американского чиновника, который назвал цифру в 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые назвали цифру в 200 погибших. Bloomberg считает инцидент «крупнейшим со времен холодной войны столкновением граждан стран, бывших в ней противниками», пишут Ведомости.

По информации одного из «командиров наемников», десятки его раненых подчиненных доставлены в госпитали Москвы и Петербурга. Погибшие и раненые - в основном граждане Украины и России, многие - с опытом боев в Донбассе, сообщил Bloomberg со ссылкой на российского политолога Александра Ионова, которого агентство характеризует как «руководителя финансируемой Кремлем группы, поддерживающей сепаратистов».

По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором. На базе, прикрывающей разрушенный НПЗ Conoco и крупное месторождение нефти, во время атаки находились подразделения SDF и инструкторы из США. «Атака была отражена с воздуха и артиллерийским огнем», - заявил представитель минобороны США, пресс-секретарь коалиционных сил Томас Вил. По его словам, представители коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова во вторник заявил, что не располагает информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими России, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, и переадресовал этот вопрос в Минобороны. Ведомство ранее назвало причиной инцидента под Дейр-эз-Зором не согласованные с Россией действия сирийских проправительственных сил, подчеркнув, что российских военнослужащих в том районе не было.

«Московский Комсомолец» сегодня написал со ссылкой на источник, близкий к так называемой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сообщил «Ведомостям», что оценки потерь МК наиболее близки к действительности. По словам собеседника «Ведомостей», большая часть погибших с российской стороны находилась в момент обстрела в стоявшей на месте автомобильной колонне. При этом российское военное командование в Сирии не было предупреждено о действиях этих сил, большую часть которых с сирийской стороны составлял отряд ISIS Hunter.

Израильская полиция собирается выдвинуть обвинения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху по двум уголовным делам о злоупотреблениях, сообщают Ведомости. Согласно заявлению полиции, имеются «достаточные доказательства» получения взятки, мошенничества для предъявления обвинения. В свою очередь Нетаньяху заявил, что обвинения против него ни к чему не приведут.

Сотрудники полиции с начала 2017 года семь раз допросили Нетаньяху по так называемым делам 1000 и 2000. Первое уголовное дело возбуждено по подозрению в неправильном оформлении получения подарков от двух предпринимателей, второе касается попыток влиять на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth.

США к концу этого года могут обойти Россию по добыче нефти и стать мировым лидером, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе, опубликованном во вторник. Как пишет Reuters, добыча нефти в США за сентябрь-ноябрь выросла на колоссальные 846 тыс. баррелей в сутки и вскоре догонит производство в Саудовской Аравии.

По мнению МЭА, для продолжения быстрого роста добычи в США есть все предпосылки - рост цен на нефть приводит к увеличению бурения и производства. Добыча нефти в России, согласно данным Минэнерго России, в январе 2018 года составила 10,95 миллиона баррелей в сутки, как и в декабре 2017 года. Россия, примкнув к соглашению ОПЕК+, сократила добычу на 300.000 баррелей в сутки и заморозила производство на этом уровне. Добыча нефти в США, согласно EIA (Управление энергетической информации США), по состоянию на 2 февраля составляла 10,25 млрд. баррелей в сутки.

«Мы смотрим в комплексе сейчас на эту ситуацию, мы видим, что в любом случае идет сокращение запасов (даже при росте добычи в США), рост сланцевой нефти не покрывает все факторы увеличения спроса и сокращения добычи», - сказал министр энергетики России Александр Новак во вторник, комментируя влияние роста добычи в США на нефтяной рынок. Накануне ОПЕК повысила прогноз прироста добычи нефти в США до 1,3 миллиона баррелей в сутки. EIA ждет, что в 2018 году добыча нефти в США достигнет 10,59 миллиона баррелей в сутки. «Всё нужно смотреть в комплексе и анализировать прогнозную добычу сланцевой нефти, и снижение добычи в других странах, рост спроса, который идет, исполнение соглашения ОПЕК», сказал Новак журналистам.

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц подал в «немедленную отставку» с поста руководителя организации, пишет Коммерсант. Новый председатель СДПГ будет формально избран на внеочередном съезде партии, который намечен на 22 апреля. По словам Шульца, кандидатом на этот пост от действующего руководства станет бывший министр труда Германии Андреа Налес.

Во вторник, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко, сообщает Коммерсант. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны и была продолжительной, поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских соглашений.

В администрации президента Украины (АПУ) подтвердили факт переговоров. «Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «Нормандскому формату» и американскими союзниками»,— заявили в АПУ.