​Вконтакте ограничил доступ к группе «Уроды Алматы» по запросу Мининформации Казахстана

Вконтакте ограничил доступ к группе «Уроды Алматы» по запросу министерства информации и коммуникаций Казахстана. Результаты экспертизы ведомства выявили нарушение закона о персональных данных и их защите, сообщает в среду пресс-служба министерства.

«По состоянию на 14 февраля текущего года по результатам проведенной переписки Министерства с представителями администрации интернет-ресурса «Вконтакте» в отношении материалов, содержащих нарушения законодательства Республики Казахстан приняты меры по ограничению доступа для пользователей на территории Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

В заблокированном паблике размещались фотографии детей и подростков, под которыми пользователи оставляли комментарии с ругательствами и оскорблениями. Министерство также планирует добиться блокировки аналогичного сообщества «Отбросы Алматы».