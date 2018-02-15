Документ поможет развивать сотрудничество налоговых служб
Парламент ратифицировал поправки в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в конвенцию между Правительством Казахстана и правительством Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года».

«Предложенный вам для ратификации протокол позволит, во-первых, развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции», - проинформировал депутатов министр финансов Бахыт Султанов.

Кроме того, по его словам, документом внесены изменения в термины «Казахстан» (в соответствии с редакцией, рекомендованной МИД РК) и «Азербайджан» - актуализированы наименования налогов, на которые распространяется конвенция (устаревшие названия налогов заменены на современные в соответствии с действующими налоговыми законодательствами обоих государств), уточнены положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах и другие.

«Хочу отметить также важную роль данного протокола как законодательной базы в вопросах налогообложения между двумя государствами», - добавил глава Минфина.

По информации Султанова, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 млрд долларов США. Основные статьи казахстанского экспорта — пшеница, нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Республику Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 млн. долларов США.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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