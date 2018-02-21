Мир за ночь. 20-21 февраля 2018 года

В 17 городах Казахстана будут открыты избирательные участки для проведения выборов президента России, акции одного из крупнейших ритейлеров в мире, американской розничной сети WalMart, обвалились на 10%, российские биатлонистки, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, Вашингтон якобы планирует масштабное вмешательство в президентские выборы в России.

Американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Нормативно-правовой акт, принятый в США летом 2017 года, предусматривает ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Также власти США могут рассмотреть применение санкций в отношении тех граждан РФ, против которых ранее обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. «Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем. Но мы, конечно же, можем это рассмотреть», - сказала Науэрт. 16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход президентской гонки 2016 года.

В 17 городах Казахстана 18 марта будут открыты избирательные участки для проведения выборов президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в республике. «Для проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта с.г. при посольстве России в Казахстане и генеральных консульствах образованы избирательные участки в следующих городах: Астана, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Приозерск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии. Избирательные участки в день выборов будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени. Также дополнительно будет организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (выездное голосование 16 марта) и в Кызылорде (выездное голосование 15 марта). В Казахстане зарегистрировано 73 тысячи избирателей, которые могут проголосовать на выборах президента России.

Во вторник акции одного из крупнейших ритейлеров в мире, американской розничной сети WalMart, опустились на 10% после публикации ее квартальной отчетности, пишет Коммерсант. WalMart сообщила о выручке в $1,33 в пересчете на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,37. Инвесторов расстроило и то, что в сезон предпраздничных распродаж онлайн-продажи WalMart выросли на 23%, тогда как у интернет-компании Amazon они выросли на 40%. По данным исследовательской компании Fung Global Retail and Technology, в прошлом году в США было объявлено о закрытии почти 7 тыс. магазинов, что втрое больше, чем годом ранее. А по данным BankruptcyData.com, в 2017 году в США в розничном секторе было объявлено о 662 банкротствах, что на 30% больше, чем годом ранее. По данным Bloomberg, в ближайшие недели в США может быть объявлено о банкротстве еще двух сетей — Tops и Winn-Dixie: закрыться может в общей сложности около 200 магазинов.

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, пишет BBC Русская служба. Биатлонистки обвиняют Родченкова в диффамации. По данным газеты New York Times, их иск финансирует российский бизнесмен Михаил Прохоров. Спортсменки требуют от Родченкова по $10 млн качестве компенсации, а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших «лживых заявлений» со стороны ответчика. Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте. МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах более 20 спортсменов и аннулировал их результаты на Играх в Сочи. МОК признал доказанным, что в России на государственном уровне создали систему приема допинга.

Вашингтон планирует масштабное вмешательство в президентские выборы в России, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад «Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996–2018 годов», подготовленном членом научного совета при Совете безопасности РФ Андреем Манойло. США планируют использовать широкий круг инструментов для вмешательства, в том числе информационные вбросы, психологические операции и финансирование оппозиции. Некоторые методы воздействия на результат кампаний были уже проверены на выборах президента России в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. По мнению автора доклада, одной из главных форм вмешательства США во внутренние дела России является информационная война. «Главная цель такого вмешательства — дискредитация руководства страны, президента и его ближайшего окружения. США активно используют данные механизмы воздействия. Выбирается объект воздействия, идет детальное изучение. После этого готовятся и осуществляются массовые и организованные вбросы через СМИ, соцсети, агентов и так далее», — сказал он.