Это позволит увеличить их доходы в три раза
Еще четыре налога в Казахстане передадут в сельские бюджеты
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На уровень бюджетов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов передадут еще четыре вида налогов. Как заявил в пятницу в ходе совета с маслихатами при сенате заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, это позволит увеличить доходы этих бюджетов в три раза.

Как напомнил Кошербаев, с момента внедрения бюджета четвертого уровня в 2018 году динамика поступлений увеличилась в 2,5 раза, однако «этого недостаточно».

«В этой связи расширяются источники дохода сельских округов. В рамках нового Бюджетного кодекса передан налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые. В планах – передать еще четыре платежа», - сообщил вице-премьер.

В частности, речь идет о доле налога на имущество юридических лиц и ИП, плате за пользование водными ресурсами, лицензионном сборе за право занятия отдельными видами деятельности и плате за пользование лицензиями. Таким образом, подчеркнул Кошербаев, собственные доходы сел увеличатся в три раза.

Кроме того, для упрощения бюджетных процессов планируется укрупнить бюджетные программы сельских округов с 17 до 4 видов.

«Это позволит сократить корректировку бюджетов с двух месяцев до двух дней. В целом новый Бюджетный кодекс, по нашему мнению, будет отвечать запросам общества, способствовать реализации курса бережливой и ответственной бюджетной политики. Важной его частью станет справедливое распределение финансовых ресурсов между регионами, усиление их самостоятельности и прозрачности бюджетных процессов», - подчеркнул Кошербаев.

Зампремьера также напомнил, что сейчас в мажилисе находится проект Налогового кодекса, который вместе с Бюджетным кодексом, «обеспечит четкий механизм распределения финансовых ресурсов, тем самым укрепляя финансовую самостоятельность местного самоуправления».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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