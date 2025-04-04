В Казахстане продолжат строить угольные станции, пока есть дефицит электроэнергии

Строить угольные станции в Казахстане продолжат до тех пор, пока сохраняется дефицит электроэнергии, заявил в пятницу в ходе заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына» председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Он рассказал о реализации проекта по строительству угольных ТЭЦ в Усть-Каменогорске, Кокшетау и Семее. По его словам, по ТЭЦ Кокшетау договор проектирования уже подписан.

«Компания “Интер РАО” приступила к проектированию. Завершается также технико-экономическое обоснование», - сказал Максутов.

Также завершается разработка ТЭО по ТЭЦ города Семея, а по Усть-Каменогорску «сразу будет проводиться проектирование».

«Здесь планируется использовать льготное субсидированное финансирование из России, соответственно, и оборудование будет использовано российское на этих трех станциях», - уточнил он.

Кроме того, «Самрук-Энерго» планирует построить в Экибастузе «инновационную станцию технологии чистого угля» ГРЭС-3.

«Запасы угля на место рождения “Богатырь комир” очень значительные, поэтому, я думаю, что мы будем продолжать строить угольные станции. Пока не будет ликвидирован дефицит электроэнергии, базовые мощности нам нужны», - подчеркнул Максутов.

Он отметил, что по этому проекту Казахстан рассматривает партнерство с несколькими потенциальными зарубежными инвесторами, и он будет выбран на международном тендере до конца первого полугодия.

Уже позже, отвечая на вопросы журналистов по трем ТЭЦ, которые будет строить российская сторона, Максутов сообщил, что все еще подготавливается проектно-сметная документация.

«И пока нет завершения стадии проектирования, она не прошла экспертизу, мы сейчас пока о стоимости не можем говорить», - признал он.

При этом, отметил он, на ТЭЦ Кокшетау начаты подготовительные работы, летом 2025 года они будут продолжаться. А активная фаза строительства запланирована в конце 2025-го и в 2026-м году. Также в этом году будет заказано оборудование.

В сентябре 2024 года занимавший тогда пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам. В июле министр говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В конце ноября министр национальной экономики сообщал, что окончательная схема финансирования строительства трех ТЭЦ еще прорабатывается, суммы кредита в соглашении нет, планируется подписать допсоглашение. В ведомстве обещали сказать точные суммы к началу первого квартала 2025 года. При этом министр уточнял, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут строиться за счет привлеченных инвестиций, и, возможно, за счет собственной части группы «Самрук-Казына».

Между тем в нацпроекте по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры указывается, что на строительство к 2028 году новой ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт предусмотрено 389 млрд тенге, на строительство ТЭЦ в Семее общей мощностью 360 МВт – 518 млрд тенге.