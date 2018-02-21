На нем затронули ситуацию в Южно-Казахстанской области
Президент провел заседание Совета безопасности
Фото Акорды

Под председательством Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы реализации Стратегии национальной безопасности на 2017-2020 годы, а также состояние общественно-политической и социально-экономической ситуации в Южно-казахстанской области, сообщает в среду Акорда.

Глава государства отметил, что принятая в прошлом году Стратегия национальной безопасности позволяет выявлять возникающие угрозы и вызовы и принимать своевременные меры реагирования.

«В прошлом году мы приняли программный документ в сфере обеспечения национальной безопасности. Национальная безопасность должна обеспечиваться не только в сфере обороны или внутренней политики она должна быть обеспечена во всех сферах, в том числе в сфере экономики и воспитания подрастающего поколения», - сказал Назарбаев.

Также в ходе заседания обсуждены вопросы повышения качества социально-экономического развития Южно-Казахстанской области, создания новых рабочих мест, укрепления инфраструктуры, восстановления аварийных и строительства новых школ, а также противодействия религиозному экстремизму в регионе.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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