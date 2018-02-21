Судья вновь отказал в удовлетворении апелляционной жалобы
Суд оставил под домашним арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова
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Мосгорсуд до 19 апреля оставил под домашним арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу «Седьмой студии», передает в среду РИА Новости.

«Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - огласил решение судья.

В настоящее время расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела.

В августе 2017 года художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан как подозреваемый в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на театральный проект «Платформа». С того времени он находится под домашним арестом. Свою причастность к хищениям режиссер отрицает, утверждая, что отвечал только за художественную часть проекта и не занимался финансами. В декабре 2017 году защита просила освободить его Серебренникова под залог в размере вменяемого ему ущерба, однако суд отклонил жалобу адвокатов.

16 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону после продолжительной болезни скончалась мать Кирилла Серебренникова. Как сообщает «Интерфакс», режиссеру дали возможность присутствовать на кремации тела.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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