Мир за ночь. 27-28 февраля 2018 года

Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен, власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, на Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов, в США «Google Покупки» запретил искать пользователям любые продукты с упоминанием слова «оружие», калифорнийские власти разрешили тестировать и использовать беспилотные автомобили в городах, а не на полигонах.

Великобритания, Германия, США и Франция осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене, потребовав от Тегерана прекратить подобную деятельность, причастность к которой власти Исламской Республики категорически отрицают, сообщает ТАСС. Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго, введенного в отношении Йемена, содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. При этом иранская сторона, по мнению экспертов, «не приняла необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи» военного оборудования и технологий. Тегеран не предоставил ООН объяснений, как это оружие могло попасть в Йемен. В понедельник СБ ООН единогласно принял подготовленную Россией резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, при том аналогичный текст, предложенный Великобританией и содержащий обвинения в адрес Ирана, был заблокирован Москвой.

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова. В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. «Мы готовим масштабное юридическое наступление", — сказал Молохов. По его словам, иски будут подаваться в течение года. Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 млн. рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. «Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится так же, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — заявил собеседник агентства.

Текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года, пишет Коммерсант. «Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA»,— говорится в сообщении. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство объявило о временной приостановке деятельности Московской антидопинговой лаборатории. До этого был обнародован отчет комиссии WADA, из которого следовало, что в российском спорте продолжительное время существовала система сокрытия допинговых нарушений, покрывавшаяся на государственном уровне.

На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов, в том числе 217 человек и 112 организаций, пишут «Известия» со ссылкой на Норвежский нобелевский институт. Большее количество претендентов на награду было зафиксировано только один раз — в 2016 году. Тогда кандидатов было 376. Имена номинантов, согласно традиции, не разглашаются до истечения полувекового срока после вручения награды. Однако отдельные члены Нобелевского комитета ежегодно рассказывают, кого они выдвинули на получение премии. Так, по словам парламентария от Социалистической левой партии Норвегии Петтера Эйде, он в этом году выдвинул кандидатуры двух российских правозащитниц — Светланы Ганнушкиной и Ольги Садовской, а также журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной.

В США сервис «Google Покупки» запретил искать пользователям любые продукты с упоминанием слова «оружие» (gun) в названии, сообщает РБК. Как обратил внимание Business Insider, из выдачи пропали даже «водные пистолеты» и американская рок-группа Guns N Roses. «Поиск по “пистолет для мыльных пузырей”, “клеевой пистолет” и Sex Pistols также не выдал каких-либо результатов», — сказано в сообщении. В Google подтвердили изданию сбой: «Сейчас мы работаем над тем, чтобы исправить ошибку. Мы не меняли свою политику», — ответили в компании. «Это было ошибкой и не должно было произойти. Дело в человеческом факторе, появилось множество запросов на тему “активаторов спуска” [для быстрой стрельбы]. Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — сказано в комментарии. Волна обсуждений о необходимости ужесточить продажу оружия в США появилась после нападения на школу Marjory Stoneman Douglas High School во Флориде 14 февраля. Тогда бывший учащийся учебного заведения расстрелял 17 человек.

Калифорнийские власти утвердили правила, позволяющие тестировать и использовать беспилотные автомобили без человека за рулем — теперь вместо него будет достаточно следящего за беспилотником удаленного оператора. Это позволит производителям беспилотников полноценно тестировать их в городах, а не на специальных полигонах, пишет The Bell.