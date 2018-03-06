​Встреча глав МИД по Сирии состоится в Астане 16 марта

Встреча глав министерств иностранных дел по Сирии состоится в Астане 16 марта этого года, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана. Как отмечается в сообщении, в ходе встречи министры проанализируют результаты, которые удалось достичь за год переговоров.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года», – говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе переговоров участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

«Накануне встречи, 15 марта, запланировано проведение заседания старших должностных лиц, а также совместной рабочей группы и рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», – добавили в ведомстве.

Здесь также подчеркнули, что министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон.

«По информации от министерства иностранных дел Российской Федерации, на встречу будет приглашен специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура», – заключили в пресс-службе.