​Тенге вырос до 319,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 319,6, показав снижение на 1,85 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $88,65 млн., показав рост на $41,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:20 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,63 за баррель. Как писал Reuters, нефть торговалась разнонаправленно на вечерних торгах в понедельник. Среди довлеющих на цены факторов аналитики выделяют ожидания дальнейшего роста добычи сырья в США. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), производство нефти в США вырастет на 2,7 млн. баррелей в сутки до 12,1 млн. к 2023 году.

В понедельник в Хьюстоне началась конференция CERAWeek, в которой принимают участие производители Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и другие крупные игроки. Генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо и другие делегаты ОПЕК планировали встретиться с американскими добытчиками сланцев. «Приверженность ОПЕК+ глобальному пакту остаётся рекордно высокой, хотя Россия по-прежнему настаивает на необходимости выработать стратегию выхода из него. ОПЕК попробует протянуть сланцевикам ‘трубку мира’», – сказал Стивен Иннес из OANDA.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года. По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, ОПЕК в настоящий момент не обсуждает продление сделки на следующий год.