​КНБ прекратил расследование в отношении хакера, атаковавшего «Народный банк»

Комитет национальной безопасности завершил расследование серии кибер-атак на информационные ресурсы «Народного банка», повлекшие нарушение их работы. Задержанный хакер признал свою вину, однако досудебное расследование было прекращено после добровольного возмещения ущерба банку. Также во внимание приняли тот факт, что взломщик оказался несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту кибер-атак было начато расследование по статье 210 Уголовного Кодекса (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов). Имя молодого человека не разглашается:

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК «Е.А.С.», который под неопровержимыми доказательствами, подтверждёнными результатами экспертиз, признал свою вину. Принимая во внимание его несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении «Е.А.С.» прекращено», – говорится в сообщении.