Строительство газопровода «Сарыарка» начнется в июле 2018 года

Строительство нового газопровода «Сарыарка» правительство намерено начать уже в июле текущего года, а завершить проект – в феврале следующего. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя дорожную карту по реализации пяти инициатив президента.

«Датой старта проекта определен июль текущего года. Завершение строительства газопровода запланировано в феврале следующего года», - сообщил Сулейменов.

По его информации, уже к июню текущего года будут определены схемы и условия финансирования проекта.

«Планируется привлечь средства у международных финансовых организаций, таких как ЕБРР, ЕАБР и другие. Акимами уже в июне будут выделены земельные участки по линии магистрального газопровода», - подчеркнул он.

В свою очередь министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что еще 7 марта в ведомстве было проведено селекторное совещание с участием заинтересованных госорганов, акиматов Кызылординской, Карагандинской областей, а также фондом «Самрук-Казына», на котором была одобрена подготовленная министерством дорожная карта по реализации проекта и сформирована рабочая группа.

«Мы договорились определить ответственные госорганы и компании по следующим направлениям. Первое — обеспечить разработку и утверждение ПСД и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана. Ответственные исполнители – министерство энергетики, министерство по инвестициям и развитию, акиматы Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областей и «КазТрансГаз». Срок - июль 2018 года», - сообщил Бозумбаев.

К июню 2018 года, по его словам, должна быть определена схема для условий финансирования проекта путем привлечения средств у международных финансовых институтов, а также проработаны изменения в приказ в части тарифообразования. Ответственные за это – министерства финансов, экономики и по инвестициям и развитию.

К этому же сроку «Самрук-Казына» должно «создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставной капитал на достаточном уровне для привлечения финансирования».