​Около 260 жителей ВКО вернулись в свои дома после подтопления

Около 260 жителей Восточно-Казахстанской области вернулись в свои дома после устранения последствий паводков. В эвакуационном пункте Аягозского района продолжают находиться 74 человека, ещё 70 остаются у родственников, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

По данным ведомства, в эвакуационном пункте людей обеспечивают горячим питанием и психологической поддержкой. Тем временем, специальная комиссия продолжает устанавливать количество разрушенных и непригодных для проживания домов.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что интенсивное таяние снега привело к поднятию уровня воды в ещё одной областной реке – Базар, которая находится Тарбагатайском районе. В результате её разлива затоплены 4 дворовые территории и хозяйственные постройки. На месте работают 5 единиц техники из 35 человек из районной службы ЧС и местного исполнительного органа.

Водоотвод каналов также производится в селе Верх-Уба, Шемонаихинского района. Из-за перепада температуры подтопленными оказались 4 дворовых участка.