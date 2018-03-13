Этот пост он будет занимать временно
Назначен вице-министр образования и науки
primeminister.kz

Постановлением правительства РК Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки, сообщает primeminister.kz. Однако данный пост он будет занимать временно, на период отпуска по уходу за ребенком нынешнего вице-министра Эльмиры Суханбердиевой.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. В 1999 году окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в 2000 году — университет «Кайнар», в 2010 году — Академию государственного управления при президенте РК.

Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению государственное и местное управление. Владеет казахским, русским, английским языками.

В различные годы занимал различные должности в управлении юстиции Жамбылской области, министерстве финансов, министерстве образования и науки, Верховном Совете, министерстве охраны окружающей среды, счетном комитете.

До назначения работал заместителем председателя комитета по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки РК.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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