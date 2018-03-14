Родные осужденного экс-министра ошарашены приговором
Супруга Бишимбаева заявила, что суд не разобрался в обстоятельствах дела
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Супруга бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Назым, заявила, что родственники обязательно будут обжаловать приговор, вынесенный ее мужу. По ее мнению, суд не разобрался во всех обстоятельствах.

«Если честно, мы не ожидали такого приговора, мы очень шокированы и ошарашены, так же, как и все присутствующие. Мы с приговором не согласны. Мы считаем, и мой супруг считает, что суд не разобрался во всех обстоятельствах. То, что судья говорил, он говорил только второстепенные доказательства, косвенные. Никакого прямого доказательства предоставлено не было. Поэтому мы не согласны, будем обжаловать», - заявила Бишимбаева.

По ее словам, касательно бани в поселке Косшы, есть показания свидетелей, которые говорили, что «не Бишимбаев делал заказ».

«На них же ссылается судья, - подчеркнула супруга экс-министра. - Все свидетели считают, что дом строился вскладчину. Есть чек, который абсолютно не подходит по дате взятки. Мы не согласны, подадим на апелляцию, остается надеется».

«Почему-то здесь все считают, что у него (были) такие деньги. Нет. У него нет таких денег. Он не заслужил такое наказание. Так же, как и Нурлыбек (Султан – брат Бишимбаева - V). Считаю, что его тоже должны были оправдать. То, что мы с вами здесь и сотовые станции фиксируют, что мы здесь все, вот на такое доказательство, ничтожное, с моей точки зрения, он сослался. Что Нурлыбек был в банке в Алматы. Мы будем надеяться вообще на оправдание. Он не совершал этого. Это ужасно за то, что он не совершал. Считаю, что это просто страшно. Страшно за каждого гражданина», - добавила она.

По мнению Бишимбаевой, бывший председатель правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» - единственный человек, который встречался с ее супругом.

«Остальные (осужденные - V) никто с моим супругом не встречался и не общался. Единственное, на чем построен приговор – показания Жаксыбаева. Мы привели свои контрдоводы, свидетелей. Считаю, что мы доказали полностью, что мой супруг не причем. А самому Жаксыбаеву суд назначил четыре года. Моего супруга, конечно, оговорили», - заключила Бишимбаева.

Ранее в этот день бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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