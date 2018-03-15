​Тенге держится на уровне 321,7 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 321,7, показав снижение на 0,01 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $80 млн., показав рост на $37,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,92 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть остались в плюсе на вечерних торгах среды за счёт превысившего прогнозы сокращения недельных запасов нефтепродуктов в США.

На прошлой неделе запасы бензина в США уменьшились на 6,27 млн. баррелей до 244,76 млн., а запасы дистиллятов снизились на 4,36 млн. баррелей до 133,07 млн., сообщило в среду Управление энергетической безопасности (EIA). Аналитики предполагали сокращение на 1,18 млн. баррелей и 1,52 млн. баррелей соответственно.

В то же время рост запасов нефти в США в отчётный период превзошёл прогнозы, следует из данных EIA. По словам трейдеров, в пользу рынка сыграла хорошая статистика Китая. Как показали данные Национального бюро статистики Китая, загрузка местных НПЗ в январе-феврале выросла на 7,3% в годовом сравнении до 93,4 млн. тонн.

Добыча нефти в Китае за указанный период, напротив, снизилась на 1,9% до 30,37 млн. тонн, что эквивалентно 3,77 млн. баррелей в сутки.