Поэтапное прекращение эксплуатации площадки завершится в 2023 году
​Стартовую площадку «Протона» закроют из-за использования гептила
Фото Жанары Каримовой

Стартовую площадку для ракет тяжелого класса «Протон» на космодроме «Байконур» закроют в 2023 году. Решение принято в связи с использованием в носителе «Протон» ядовитого топлива гептила. Полное прекращение эксплуатации самой ракеты-носителя планируется в 2025 году, пишет «Спутник. Казахстан».

Поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса «Протон» пройдет в рамках международного договора между Казахстаном и Россией, отмечает информагентство:

«В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации», – ссылаются журналисты на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Полное прекращение эксплуатации ракеты-носителя на Байконуре планируется в 2025 году. Гептил входит в группу широко используемых в ракетной технике гидразиновых горючих, которые проявляют себя эффективнее, чем углеводородные горючие. Он используется в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций, многоразовых космических кораблей.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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