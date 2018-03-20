​Стартовую площадку «Протона» закроют из-за использования гептила

Стартовую площадку для ракет тяжелого класса «Протон» на космодроме «Байконур» закроют в 2023 году. Решение принято в связи с использованием в носителе «Протон» ядовитого топлива гептила. Полное прекращение эксплуатации самой ракеты-носителя планируется в 2025 году, пишет «Спутник. Казахстан» .

Поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса «Протон» пройдет в рамках международного договора между Казахстаном и Россией, отмечает информагентство:



«В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации», – ссылаются журналисты на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Полное прекращение эксплуатации ракеты-носителя на Байконуре планируется в 2025 году. Гептил входит в группу широко используемых в ракетной технике гидразиновых горючих, которые проявляют себя эффективнее, чем углеводородные горючие. Он используется в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций, многоразовых космических кораблей.