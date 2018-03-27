«Вам не написали в доклад, вы не знаете ситуацию», - Сагинтаев возмутился отсутствием информации о паводках в МВД

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтев попытался выяснить у представителей министерства внутренних дел паводковую ситуацию и, в частности, вопрос нехватки спецтехники в регионах. Как оказалось, руководство профильного ведомства не владеет необходимой информацией.

«В Восточно-Казахстанскую область под руководством замминистра внутренних дел поехала (комиссия - V). Для поддержки ведения соответствующих работ дополнительно были доставлены силы и средства в количестве 92 человека личного состава, 14 единиц техники. В настоящее время в аварийно-спасательных и неотложных работах задействованы объединенная группировка сил и средств», - проинформировал первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов.

Премьер-министр попросил его прокомментировать жалобу акима ВКО Даниала Ахметова о нехватке техники.

«По данному вопросы мы в выходные дни на самолете нацгвардии доставили дополнительную технику», - сказал Сулейменов.

«Вы, наверное, это взяли у других областей. По норме их должно быть столько-то, а на самом деле их там очень низкая цифра. Какие меры принимаются со стороны министерства?», - поинтересовался Сагинтаев.

«Если вы позволите, у меня...», - замялся первый замминистра.

«А, вам не записали в доклад?, - возмутился Сагинтаев. - Тогда как вы будете управлять? Вы читаете то, что вам записали, а если не записывают, значит, вы не знаете ситуацию и, в конце концов, мы страдаем. Техники нет, катакомбы нет, если такие тяжелейшие обстановки, то мы просим помощи у других областей!».