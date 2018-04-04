Сменился председатель Высшего судебного совета

«Назначить Донакова Талгата Советбековича председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

53-летний Талгат Конаков - выпускник КазГУ им. Кирова. Свою трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве ученого секретаря института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана. Год спустя он был назначен советником председателя, заместителем заведующего отделом в аппарате Верховного Совета. Все последующие годы был связан с администрацией президента, где был консультантом, завсектором, заместителем заведующего, первым заместителем заведующего, заведующим отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом администрации президента. С 2000 по 2002 годы занимал пост заместителя министра юстиции, а затем вернулся в администрацию президента. В 2008-2015 годах был замруководителя администрации президента.

В 2012-2013 годах уже возглавлял Высший судебный совет Казахстана. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года Донаков был министром по делам государственной службы, а с сентября 2016 года вновь работал заместителем руководителя администрации президента.