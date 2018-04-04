Президент назначил на эту должность Талгата Донакова
Сменился председатель Высшего судебного совета
Фото СЦК

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Заместитель руководителя администрации президента Талгат Донаков возглавил Высший судебный совет Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал в среду президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Донакова Талгата Советбековича председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

53-летний Талгат Конаков - выпускник КазГУ им. Кирова. Свою трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве ученого секретаря института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана. Год спустя он был назначен советником председателя, заместителем заведующего отделом в аппарате Верховного Совета. Все последующие годы был связан с администрацией президента, где был консультантом, завсектором, заместителем заведующего, первым заместителем заведующего, заведующим отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом администрации президента. С 2000 по 2002 годы занимал пост заместителя министра юстиции, а затем вернулся в администрацию президента. В 2008-2015 годах был замруководителя администрации президента.

В 2012-2013 годах уже возглавлял Высший судебный совет Казахстана. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года Донаков был министром по делам государственной службы, а с сентября 2016 года вновь работал заместителем руководителя администрации президента.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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