ТЭЦ Астаны будут переведены на газ к 2020 году

Все три ТЭЦ Астаны будут переведены на газ уже к 2020 году, сообщил в четверг в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы аким города Асет Исекешев. По его мнению, это позволит снизить выбросы вредных веществ на 30%.

«В области инфраструктуры значительный рывок мы сделали в рамках подготовки к ЭКСПО-2017. В 2017 году в общей сложности был реализован 221 проект, в их рамках построено и реконструировано более 500 км дорог, сетей и коммуникаций. В 2018 году планируется реализация 180 проектов. По энергетике в этом году тепловая мощность вырастет на 110 Гкал на ТЭЦ-1, в 2019 году прирост составит 440 Гкал с вводом 1-й очереди ТЭЦ-3», - напомнил Исекешев.

Он отметил, что в рамках развития наследия ЭКСПО, ведется работа по переходу на новую энергетическую модель, основанную на газификации, энергоэффективности и с учетом экологических требований.

«Совместно с министерством энергетики и АО «КазТрансГаз» разработана дорожная карта по газификации города. На сегодняшний день разработано ТЭО из трех очередей. На первом этапе к 2020 году планируем перевести на газ все три ТЭЦ (17 водогрейных котлов), а также жилые массивы Юго-Востока, Коктал-1 и 2, которые дают значительное количество смога в центре города. Эти меры снизят выбросы вредных веществ на 30%», - сообщил глава города.

Что касается водоснабжения, то, рассказал Исекешев, завершается реализация проекта по развитию накопителя Талдыколь.

«В этом году начнутся работы по водопонижению озера Малый Талдыколь. По нашей инициативе Азиатский банк развития выделил грант $1 миллион. И сейчас международные эксперты разрабатывают мастер-план интегрированного управления водными ресурсами с применением самых современных технологий», - заключил аким.