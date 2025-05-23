При областных акиматах создадут управления по защите прав детей

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказала о работе по защите прав детей и укреплению системы охраны детства.

В частности, она сообщила, что ведется работа по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей, а также закреплению их функции в новом законопроекте.

Кроме этого, в ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки программы «Дети Казахстана», обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.

Закиева также сообщила, что за последние два года уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство. В этом году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.

По словам Закиевой, изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей.

Кроме того, фонд «Қазақстан халқына» совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.

Токаев поручил детскому омбудсмену укреплять систему гарантий защиты прав детей и формировать их комплексную поддержку и проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах.