В Астане старые жилые дома государство должно покупать по остаточной цене, считает президент
Назарбаев заявил, что столице нужен свой закон
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, что столица должна иметь свой отдельный закон, особенно, когда дело касается выкупа жилья у граждан. Как заявил он в четверг в ходе заседания по дальнейшему развитию Астаны, «для решения столичных вопросов объекты надо сносить по остаточной стоимости».

«Покажите ветхое аварийное жилье. Смотри, прямо внутри города, — показал он акиму Астаны Асету Исекешеву на фото ветхого жилья. — Я тоже проезжаю, смотрю. Наверное, и проблемы есть. Мы каждый раз проезжаем по Кабанбай Батыра ближе к мосту, вот стоял этот дом 20 лет назад, и никто не может снести его с правой стороны. Что за такое? Дачные массивы – район ЭКСПО. Конечно, есть вопросы здесь, наверное заламывают цены, столица должна иметь свой закон. Закон «О столице», где все оговорено», - заявил Назарбаев.

По его мнению, для решения столичных вопросов «объекты надо сносить по остаточной стоимости», каким этот объект «сейчас является».

«За какие-то халупы, которые валятся, заламывают цены, на этом на нуждах государства хотят заработать», - возмутился президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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