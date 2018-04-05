Назарбаев заявил, что столице нужен свой закон

Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, что столица должна иметь свой отдельный закон, особенно, когда дело касается выкупа жилья у граждан. Как заявил он в четверг в ходе заседания по дальнейшему развитию Астаны, «для решения столичных вопросов объекты надо сносить по остаточной стоимости».

«Покажите ветхое аварийное жилье. Смотри, прямо внутри города, — показал он акиму Астаны Асету Исекешеву на фото ветхого жилья. — Я тоже проезжаю, смотрю. Наверное, и проблемы есть. Мы каждый раз проезжаем по Кабанбай Батыра ближе к мосту, вот стоял этот дом 20 лет назад, и никто не может снести его с правой стороны. Что за такое? Дачные массивы – район ЭКСПО. Конечно, есть вопросы здесь, наверное заламывают цены, столица должна иметь свой закон. Закон «О столице», где все оговорено», - заявил Назарбаев.

По его мнению, для решения столичных вопросов «объекты надо сносить по остаточной стоимости», каким этот объект «сейчас является».

«За какие-то халупы, которые валятся, заламывают цены, на этом на нуждах государства хотят заработать», - возмутился президент.