Переговоры властей с акционерами Карачаганака продлены до мая-июня 2018 года - Минэнерго

Переговоры с акционерами Карачаганакского газоконденсатного проекта продлены до мая-июня 2018 года, сообщил в пятницу вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

«Переговоры находятся в достаточно активной фазе. Мы встречаемся практически ежедневно. Последний раз встречались вчера. С учетом того, что переговоры достаточно масштабные и перечень вопросов, которые мы обсуждаем он тоже очень большой, мы договорились продлить меморандум до мая-июня», - сказал Мирзагалиев.

«Мы надеемся, что за это время сможем обо всем договориться. Что касается проекта, то да, мы обсуждаем, в том числе, и финансирование четвертого НПЗ. Условия финансирования еще будут обсуждаться на протяжении этих нескольких месяцев», - пояснил вице-министр.

В конце октября 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство Казахстана может предъявить штраф в $2 млрд консорциуму Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Bloomberg связывал его причину с невыполнением обязательств по договору о разработке месторождения. В качестве возмещения ущерба государство могло увеличить свою долю в Карачаганаке.

В середине ноября 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Школьник заявлял, что ведомство не предъявляло претензий к КПО. Однако в начале июня 2016 года издание Financial Times писало, что консорциум предложил заплатить казахстанскому правительству около $300 млн. за разрешение споров.

В июле 2016 года новый министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговоры» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности. В конце декабря 2016 года он также сообщал, что Казахстан получил «определенное предложение» от участников карачаганакского консорциума. Бозумбаев подчёркивал, что, если руководство страны будет удовлетворено его условиями, арбитраж с консорциумом будет прерван.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» - консорциум компаний, разрабатывающих нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, расположенное вблизи города Аксай Западно-Казахстанской области. В консорциум входят BG Group, Eni (каждой принадлежит по 29,25%), Chevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).