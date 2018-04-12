Мир за ночь. 11-12 апреля 2018 года

Кандидат на пост госсекретаря США расскажет на слушаниях в Сенате о завершении мягкой политики США в отношении России; курс рубля перестал зависеть от нефтяных котировок; больше четверти из казненных в мире в прошлом году были осуждены за преступления, связанные с наркотиками; Ильхам Алиев с 86% голосов лидирует в президентских выборах в Азербайджане; первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в Каир.

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео расскажет в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса о том, что мягкая политика США в отношении России «теперь завершилась», пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press. Бывший конгрессмен (от штата Канзас) и экс-глава ЦРУ укажет, что администрация американского лидера Дональда Трампа считает «опасностью для своей страны» Россию, которая ведет себя «агрессивно». При этом Помпео подчеркнет, что дипломатическая работа с Москвой «сложна», но «должна продолжаться». Помпео намерен пообещать сенаторам, что в случае утверждения своей кандидатуры он немедленно начнет договариваться об «исправлении» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства среди прочего собирается указать на необходимость США защищать демократию в остальных странах. В марте Трамп объявил об отставке с поста шефа американской дипломатии Рекса Тиллерсона, выдвинув вместо него Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял ЦРУ. Эту кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.

Курс рубля перестал зависеть от нефтяных котировок, отмечает The Bell. Пока российская валюта стремительно падает, нефть не менее бодро дорожает: в среду растущие третий день подряд мировые цены на нефть вышли на трехлетний максимум, следует из данных биржи ICE. В ходе торгов 11 апреля стоимость барреля Brent впервые с 2 декабря 2014 года поднялась выше $73. В среду нефтяные котировки подтолкнул вверх твит Трампа, где он призвал Россию готовиться к ракетному удару. И этот же твит обвалил рубль – доллар пробил отметку 65 руб./$. Это говорит о серьезной смене настроений на рынке: геополитика впервые оказывается для рубля заметно важнее, чем нефть.

Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times. «Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)», — приводит газета слова одного из источников в правительстве. «Мы готовы», — добавил он. По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии. В офисе премьера заявили РИА Новости, что Мэй в четверг проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии. Ранее Times сообщала, что британский премьер в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.

По данным правозащитной организации Amnesty International, больше четверти из поддающихся подсчету узников, казненных в мире в прошлом году, были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, сообщает BBC Русская служба. В обнародованном в среду ежегодном докладе Amnesty сообщается, что всего организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, совершенных в мире в 2017 году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками. В Иране и Саудовской Аравии, а также Ираке и Пакистане, в прошлом году были приведены в исполнение 84% смертных приговоров. В Китае данные о количестве казненных засекречены, а там проводится, как утверждается в докладе, «тысячи казней». Засекречены эти данные и во Вьетнаме и Беларуси, но Amnesty International доподлинно выяснила, что в последней в прошлом году были казнены по крайней мере два человека, приговоренные ранее к смерти за изнасилования и убийства. Кроме того, в Беларуси, по данным Amnesty, в прошлом году были вынесены четыре новых смертных приговора. Среди стран ОБСЕ, помимо Беларуси, есть только одна страна, где еще казнят людей - это США. В прошлом году там были казнены 23 человека. Amnesty International сообщает, что в прошлом году смертную казнь полностью отменили еще две страны: Гвинея и Монголия. Законодательно или на практике от смертной казни отказались уже более двух третей стран, входящих в ООН.

Ильхам Гейдар оглу Алиев, получив 86% действительных голосов, с большим преимуществом лидирует в президентских выборах в Азербайджане, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на председателя ЦИК Мазахира Панахова. Он отметил, что в Информационный центр ЦИК поступили данные о результатах голосования с более чем 92% избирательных участков. За Алиева голоса отдали более 3 млн избирателей. Другие кандидаты набрали максимум чуть больше 3%. Панахов подчеркнул, что в ходе голосования никаких негативных фактов допущено не было. В течение дня не было никаких проблем и с точки зрения обеспечения безопасности. Панахов также сказал, что и комиссии, и многочисленные наблюдатели, и полномочные представители кандидатов соблюдали требование законодательства.

Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в четверг в Каир, сообщают «Известия». Рейс «Аэрофлота», совершивший посадку в международном аэропорту египетской столицы, открыл небо для полетов между двумя столицами. Лайнер А320 приземлился в Каире на 10 минут раньше расписания. По данным ТАСС, на первый рейс были распроданы практически все билеты. На обратный рейс забронировали более половины билетов. Его прибытие в Шереметьево ожидается в 06:50 мск. Авиасообщение между двумя странами было прервано по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.