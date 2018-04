Мир за ночь. 18-19 апреля 2018 года

Новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Майкл Помпео, выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря, активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на CNN. По данным осведомленных источников, Болтон и Помпео предлагают привлечь к формированию таких сил прежде всего Египет, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Их подразделениям, согласно замыслу, надлежит поддерживать стабильность в Сирии, в частности, и на Ближнем Востоке в целом после разгрома террористической группировки «Исламское государство». Ее разгром позволит Вашингтону вывести своих военных из САР, пояснила телекомпания. Ранее глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских вооруженных сил в САР потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.

Премьер Армении Серж Саргсян, комментируя проходящие в стране митинги против его избрания на пост, заявил, что никогда не пойдет на ограничение прав и свобод граждан, пишут РИА Новости. Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении. «Права и свободы людей — первостепенны… Речь идет о форме проведения (митингов), а не ограничении прав. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдем на ограничение свобод…», — заявил Саргсян в интервью армянской телекомпании «Шант». Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет, сообщает Коммерсант. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 01:51 по московскому времени. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час. Изначально запуск должен был пройти 17 апреля, но его перенесли, чтобы провести дополнительный анализ системы управления движением и навигацией. В задачу аппарата TESS входит исследование 200 тыс. звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа. Двигаясь по высокоэллиптической орбите, он будет «сканировать» космос около двух лет, передавая информацию раз в 13 дней во время максимального приближения к Земле. Сейчас ученым известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. Ближайшей планетой, пригодной для жизни, считается планета Росс 128 b в созвездии Девы. Она находится в 11 световых годах от Солнца.

По делу о пожаре в торговом центре, унесшем жизни более 60 человек, допрошен прокурор Кемерова и проведены обыски у главы местного МЧС, сообщает BBC со ссылкой на Следственный комитет России. Следователи выясняют, почему местная прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» и на каком основании этот крупный торговый объект был включен в категорию малого и среднего бизнеса, который освобождается от плановых проверок. Как сообщается в телеграм-канале СКР, прокурор Кемерова сказал, что издавая документ о запрете проверок ТЦ «Зимняя вишня», местная прокуратура руководствовалась разъяснениями вышестоящих органов. Следствие ранее делало заявление о некоем высокопоставленном чиновнике, из-за вмешательства которого была отменена запланированная проверка в 2016 году, при этом СКР установил этого человека, но не раскрывает его имя. По делу о трагическом пожаре арестованы восемь человек. Отставок на уровне федеральных министерств после трагедии не произошло. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинул свой пост по собственному желанию спустя неделю после пожара в «Зимней вишне», но уже через десять дней был избран председателем областного парламента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в Северной Корее, а в идеале и во всем мире, передают «Известия». «Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света», — сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Трамп не уточнил, за что именно он уважает КНДР. Кроме этого, в ходе этой же пресс-конференции президент США подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, встреча, по его словам, состоится в ближайшие недели. «Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал он.

Amazon запустил собственный браузер на платформе Android, который получил название Internet, пишет The Bell. Компания публично не объявляла о запуске, однако приложение еще с марта появилось в Google Play. В описании говорится, что браузер не собирает конфиденциальную информацию пользователей. Он также позволяет работать в приватном режиме без сохранения истории поиска. Как отмечает TechCrunch, браузер предназначен для развивающихся рынков, и на данный момент доступен только в Индии. У приложения пока менее тысячи скачиваний. Internet похож на облегченные версии популярных сервисов вроде Facebook Lite или Gmail Go, пишет The Verge. Браузер «весит» всего 2 МБ (для сравнения — Chrome «весит» 21 МБ). Такие браузеры оптимизированы для нестабильных интернет-соединений — как раз подходящий вариант для развивающихся стран, где может не быть высокоскоростного интернета.