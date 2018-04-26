Нормы документа не применяются к транзитным полетам и коммерческим воздушным судам
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США об отмене сборов за аэронавигационное обслуживание госбортов
Дамир Отеген

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Парламент Казахстана ратифицировал межправительственное соглашение с США относительно взимания платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов.

Соглашение совершено 12 января 2018 года в Вашингтоне и предусматривает взаимное освобождение от взимания аэронавигационных сборов с государственных воздушных судов с правительственными делегациями на борту.

Одна из сторон предоставляет дипломатическое разрешение на выполнение пролета государственных воздушных судов над территорией своего государства по официальному запросу другой стороны, когда подобные разрешаемые визиты связаны с посадкой на территории государства. Нормы документа не применяются к транзитным полетам, а также к воздушным судам, не используемым для правительственных целей или занятым в любой коммерческой деятельности.

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