Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США об отмене сборов за аэронавигационное обслуживание госбортов

Соглашение совершено 12 января 2018 года в Вашингтоне и предусматривает взаимное освобождение от взимания аэронавигационных сборов с государственных воздушных судов с правительственными делегациями на борту.

Одна из сторон предоставляет дипломатическое разрешение на выполнение пролета государственных воздушных судов над территорией своего государства по официальному запросу другой стороны, когда подобные разрешаемые визиты связаны с посадкой на территории государства. Нормы документа не применяются к транзитным полетам, а также к воздушным судам, не используемым для правительственных целей или занятым в любой коммерческой деятельности.