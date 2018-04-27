Назначены новые вице-министры национальной экономики

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в пятницу представил ведомству двух своих новых заместителей - Мадину Жунусбекову и Дану Жунусову, сообщила пресс-служба министерства.

Сулейменов сообщил, что Жунусбековой предстоит курировать вопросы стратегического планирования и анализа, социальной политики и развития государственных органов и проектного управления. В свою очередь, Жунусова будет курировать вопросы международной экономической интеграции и международного сотрудничества, торговую и внешнеторговую деятельность.

Мадина Жунусбекова - выпускница МГУ им. Ломоносова, Университета Париж I Пантеон – Сорбонна, Университета Пантеон — Ассас. Стипендиат президентской программы «Болашақ».

Работала в коммерческом секторе, в 2012–2014 годах была инспектором секретариата руководителя администрации президента, в 2014 году занимала пост советника премьер-министра. С июня 2014 года руководила информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра.

Дана Жунусова - выпускница Казахского экономического университета им. Рыскулова и Международной академии бизнеса. Работала в национальных компаниях и частном секторе. С 2012 года - в Нацпалате предпринимателей "Атамекен", в том числе с мая 2016 года была зампредом палаты.