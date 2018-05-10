Причиной роста цен стало заявление США о намерении ввести санкции против Ирана
Нефть марки Brent достигла очередного ценового максимума с ноября 2014 года
Фото financialtribune.com

На 10.50 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,77 за баррель - это максимальное значение с ноября 2014 года. Котировки растут на фоне планов США возобновить санкции в отношении Ирана.

Как пишет Reuters, США планируют вновь ввести санкции против Ирана, на который приходится порядка 4% объёмов глобальной нефтедобычи. Решение последовало за отказом Америки от соглашения по ядерному разоружению Ирана, достигнутому между сторонами в 2015 году. Евросоюз, в частности Франция, выразили готовность оспорить санкции в ВТО, если их действие затронет интересы европейских компаний.

В Китае, крупнейшем потребителе иранской нефти, Шанхайские нефтяные фьючерсы стремительно выросли на 4% до $73,4 за баррель. Аналитики Goldman Sachs заявили, что односторонние санкции США существенно поддержат нефтяной рынок. Из-за них и угрозы стабильности глобальных поставок, в основном по причине снижения добычи в Венесуэле, остается вероятность роста котировок в течение лета до $82,5.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Несколько десятков человек собрались на несанкционированный митинг в Алматы
Новости
Утвержден график перехода на латиницу в образовательных учреждениях
Новости
Банки сознательно искажали реальную картину об уровне плохих кредитов - Акишев
Новости
Жомарта Ертаева задержали в Москве - СМИ
Новости
​Жомарт Ертаев задержан за махинации с активами Bank RBK – МВД
Новости
Нацбанк пока не может преодолеть долларизацию депозитной базы - Акишев