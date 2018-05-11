Мир за ночь. 10-11 мая 2018 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ночные удары по Сирии. Ранее Израиль и Иран обменялись ракетными ударами, это стало первым прямым военным столкновением между странами. США расширили санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки; президенты России и Турции наоборот отметили важность сохранения условий иранской ядерной сделки для глобальной безопасности.

В центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль, в результате погибли два человека, еще 11 получили ранения. Ни одна террористическая организация пока не брала ответственность за взрыв.

По данным сирийского агентства SANA, последняя группа оппозиционных боевиков и членов их семей выехала из южного пригорода Дамаска на север страны — ближе к турецкой границе. Поселения Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм полностью освобождены от террористов. Боевики покинули Дамаск на 37 автобусах в рамках договоренностей между сирийским правительством и Обществом Красного полумесяца.

В ночь на четверг иранские ракетные подразделения выпустили с территории Сирии не менее 20 ракет по позициям израильской армии на Голанских высотах. В ответ Израиль нанес ракетный удар по десяткам объектов иранских войск в Сирии и сирийским ПВО. Эти события стали первым прямым военным столкновением между Израилем и Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ночные удары по Сирии, пообещав не допустить там военного присутствия Ирана и призвав мировое сообщество к совместному решению этой задачи. «Мы ведем длительную кампанию и наша политика ясна: Ирану не будет позволено закрепиться в военном отношении в Сирии», — добавил Нетаньху. Мир, по его словам, должен предотвратить укоренение в Сирии сил «Аль-Кудс» — одного из подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции.

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Ограничительные меры были введены в отношении шести представителей Корпуса «Стражей исламской революции» (КСИР, элитные части Вооруженных сил) Ирана, а также против трех компаний, которые имеют отношение к КСИР. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном. Он также сказал, что США возобновят действия санкций в отношении Ирана, которые были приостановлены в рамках соглашения. Трамп объяснил это тем, что ближневосточная страна продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение.

Сохранение условий иранской ядерной сделки важно для глобальной безопасности, подтвердили в ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Президенты подчеркнули, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану «имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения». Лидеры двух стран подтвердили «решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте».

Президент Армении Армен Саркисян назначил новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). Ранее Армен Саркисян отправил в отставку бывших руководителей ведомств. С предложением уволить их до этого выступил новый премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян был утвержден премьером со второй попытки. Лидер оппозиции и депутат от партии «Елк» Никол Пашинян возглавлял протесты против избрания премьер-министром Армении бывшего президента республики Сержа Саргсяна. После нескольких дней протестов Саргсян покинул пост премьера.

Береговая охрана США перехватила в Тихом океане шесть тонн кокаина. В патрулировании, длившемся с конца февраля до середины апреля, принимали участие три катера береговой охраны США. Конфискованный груз принадлежит шести отдельным судам, перехваченным в международных водах у берегов Мексики и стран Центральной и Южной Америки. Вся партия наркотиков, стоимость которой на «черном рынке» составляет $180 млн, была выгружена в порту города Форт-Лодердейл для дальнейшего уничтожения.

Телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий анимационного сериала «Рик и Морти». Один из авторов мультсериала сообщил об этом в своем Twiiter аккаунте, сопроводив твит изображением с главными персонажами сериала. Других подробностей Джастин Ройланд не привел. Ранее другой создатель мультсериала Дэн Хармон в своем твиттере писал, что телеканал Cartoon Network не стал заказывать четвертый сезон «Рика и Морти». Отвечая на вопрос одного из пользователей, когда будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Работать над созданием шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться непросто», — отмечал он.