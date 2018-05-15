Доступ к личным данным был открыт в течение четырех лет
Данные 3 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Фото Жанары Каримовой

Данные пользователей социальной сети Facebook, проходивших психологические тесты проекта Кембриджского университета myPersonality, оказались не защищены. В течение четырех лет они находились открытыми для других исследователей, пишут «Ведомости».

Проект Кембриджского университета myPersonality был запущен в 2007 г. Приложением и психологическим тестом воспользовались более 6 миллионов человек, около половины из них передали проекту сведение о себе: пол, возраст, местоположение, результаты тестов. Таким образом, пишет издание, была сформирована «одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук».

Данные пользователей сделали анонимными и выложили в открытый доступ для других исследователей. Как выяснило американское издание New Scientist, Кембриджский университет выложил эту информацию на сайте без соответствующих мер безопасности.

В марте 2018 года компания Facebook оказалась в центре скандала: стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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