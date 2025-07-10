Судья счел, что для этого нет оснований
Суд отказал в переводе под домашний арест активистов, задержанных перед референдумом по строительству АЭС
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В четверг в Алмалинском районном суде города Алматы начался суд по делу пяти активистов, задержанных перед референдумом АЭС в прошлом году. Суд отказал в ходатайстве защитников о переводе подсудимых под домашний арест. С момента их ареста прошло 9 месяцев.

Защитники подсудимых ходатайствовали о переводе под домашний арест и назначении каждому общественного защитника из числа родственников. Судья пояснил, что в переводе подсудимых под домашний арест «нет оснований», а что касается их здоровья – в колониях имеются врачи.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

Напоминаем, что 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова. Стало известно, что они, ранее проходившие по делу как свидетели с правом на защиту, теперь фигурируют как обычные свидетели.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.

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