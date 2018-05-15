В Германии задержан акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим - МВД

Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим был задержан в Германии, сообщил во вторник официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

«В соответствии с запросом Антикоррупционной службы Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана в адрес немецких коллег направлено розыскное задание, на основании которого 23 апреля Ибрагим Бахыт Жасузакулы был задержан на территории Германии», - сообщил Садубаев Vласти по телефону.

В 2013 году Нацбанк дал согласие, чтобы Ибрагим стал крупным участником АО «Qazaq Banki». В 2017 году он возглавил совет директоров банка. По последним данным, его доля в банке составляет 10,71% акций.

Qazaq Banki был в числе трех банков, которые в апреле подверг критике президент Казахстана. Спустя короткое время Нацбанк приостановил на два месяца лицензию банка на открытие счетов и депозитов физических лиц.