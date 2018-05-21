Казахстан вновь ожидает увеличения добычи нефти по итогам года

По итогам года Казахстан планирует добыть 87 млн тонн нефти, однако, как заявил в понедельник в ходе правительственного часа министр энергетики Канат Бозумбаев, у него есть «ощущение, что будет немного больше».

«За 4 месяца текущего года добыча нефти по стране достигла 30 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года. В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 млн тонн – это наш предварительный прогноз. Но такое ощущение, что будет немного больше. В том числе, на Кашагане мы ожидаем 11 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубов газа», - рассказал Бозумбаев.

Он напомнил, что в 2017 году, с выходом на промышленное освоение Кашагана, годовой объем добычи нефти по стране вырос до 86,2 млн тонн к 78 к предыдущему.

«На Кашагане было добыто в прошлом году 8,3 млн тонн. Тем самым уровень ежегодной добычи нефти страны поднялся на новую планку», - подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, в уточненном проекте республиканского бюджета на 2018-2020 годы правительство увеличило добычу нефти на один миллион баррелей, тем самым, она должна составить 87 млн тонн.