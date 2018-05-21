На данный момент по прогнозу добыча составит 87 млн тонн
Казахстан вновь ожидает увеличения добычи нефти по итогам года
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По итогам года Казахстан планирует добыть 87 млн тонн нефти, однако, как заявил в понедельник в ходе правительственного часа министр энергетики Канат Бозумбаев, у него есть «ощущение, что будет немного больше».

«За 4 месяца текущего года добыча нефти по стране достигла 30 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года. В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 млн тонн – это наш предварительный прогноз. Но такое ощущение, что будет немного больше. В том числе, на Кашагане мы ожидаем 11 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубов газа», - рассказал Бозумбаев.

Он напомнил, что в 2017 году, с выходом на промышленное освоение Кашагана, годовой объем добычи нефти по стране вырос до 86,2 млн тонн к 78 к предыдущему.

«На Кашагане было добыто в прошлом году 8,3 млн тонн. Тем самым уровень ежегодной добычи нефти страны поднялся на новую планку», - подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, в уточненном проекте республиканского бюджета на 2018-2020 годы правительство увеличило добычу нефти на один миллион баррелей, тем самым, она должна составить 87 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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