​Суд США обязал Samsung выплатить Apple более $500 млн. за нарушение патентов

Суд в Калифорнии обязал компанию Samsung выплатить корпорации Apple $539 млн. за нарушение патентов. Вердикт был вынесен после рассмотрения дела присяжными. На суде было установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов. Речь идёт о закругленных углах телефонов, об установленном по периметру передней панели ободке и о сетке значков приложений на экране, сообщает Коммерсант .

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что Samsung также нарушил два патента, защищающие принципы работы устройства.

Представлявший интересы Samsung адвокат Джон Квинн заявил, что вынесенный вердикт «не подтверждается доказательствами», и компания планирует обжаловать решение. В Apple, в свою очередь, сказали, что «дело было в деньгах». «Мы верим в ценность дизайна, и наши команды неустанно трудятся над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов», - подчеркнули в американской корпорации.

Судебное разбирательство двух компаний началось в 2011 году. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд США. Южнокорейскую компанию сочли виновной в нарушении патентов Apple на несколько популярных функций iPhone. Тогда Samsung обязали выплатить конкуренту $119,6 млн.