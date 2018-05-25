​Тенге ослаб до 327,2 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $73,3 млн., показав рост на $5,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $78,67 за баррель. На котировки продолжают влиять заявления участников ОПЕК о возможном пересмотре ограничений на добычу. В частности обсудить этот вопрос в ближайшее время намерены министры энергетики России и Саудовской Аравии. Ряд участвующих в соглашении стран ОПЕК+ опасаются, что слишком высокие цены стимулируют увеличение инвестиций в сланцевую нефтедобычу в США, что в дальнейшем приведет к чрезмерному увеличению добычи и падению цен.