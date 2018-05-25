Курс тенге начал снижаться после укрепления из-за налоговых выплат
​Тенге ослаб до 327,2 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 327,2 тенге, показав рост на 1,7 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $73,3 млн., показав рост на $5,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $78,67 за баррель. На котировки продолжают влиять заявления участников ОПЕК о возможном пересмотре ограничений на добычу. В частности обсудить этот вопрос в ближайшее время намерены министры энергетики России и Саудовской Аравии. Ряд участвующих в соглашении стран ОПЕК+ опасаются, что слишком высокие цены стимулируют увеличение инвестиций в сланцевую нефтедобычу в США, что в дальнейшем приведет к чрезмерному увеличению добычи и падению цен.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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