​Нацбанк приостановил лицензию Эксимбанка

Национальный банк приостановил лицензию Эксимбанка из-за неоднократного нарушения отраслевого законодательства. До 29 августа 2018 года финансовый институт не сможет принимать депозиты и открывать счета физических лиц, сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов», - говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор отмечает, что ограничение деятельности Эксимбанка касается только приёма новых депозитов и открытия банковских счетов физлиц, но не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

На начало мая этого года объем принятых депозитов физлиц банка составляет 267 млн. тенге. Его доля от совокупного объёма вкладов физлиц составляет 0,003%.

В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». В результате Банк Астаны стал испытывать проблемы с ликвидностью, из-за чего ввёл ограничения на размеры изъятий и транзакций для своих клиентов до 1 июня 2018 года.

В начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил журналистам, что регулятор ведёт переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент. Он также отметил, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Вместе с этим Акишев заявил, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

Через несколько дней глава Нацбанка напомнил, что сбережения вкладчиков любого банка защищены системой гарантирования депозитов. Благодаря ней государство может возвращать физическим лицам депозиты суммой до 10 млн. тенге.

Эксимбанк Казахстан начал работу в 1994 году под названием Государственный экспортно-импортный банк Республики Казахстан. В 1998 году он был реорганизован в ЗАО «Эксимбанк Казахстана», а шестью годами позже перерегистрирован в АО «Эксимбанк». Однако лицензию на приём депозитов, а также открытие и ведение счетов институт получил только в 2014.

На начало 2018 года банк занимал 26 строчку по объёму активов с их размером в 71,54 млрд тенге и собственным капиталом в 15,94 млрд тенге. Ссудный портфель банка составлял 42,89 млрд тенге, больше половины которого приходилось на займы с просрочкой платежей. Крупными акционерами банка являются Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания (владеющая 23,83% простых акций), Единый накопительный пенсионный фонд (11,52%) и ТОО «Импульс-R» (9,27%).