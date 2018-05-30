Общая стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге
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​Мажилис Казахстана одобрил соглашение с Китаем о строительстве плотины на реке Хоргос
Фото с сайта kazpravda.kz

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения между Казахстаном и Китаем о совместном строительстве селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге, при этом стороны будут финансировать его солидарно.

В соответствии с условиями соглашения стороны осуществляют совместное строительство селезадерживающей плотины на реке Хоргос на расстоянии 5 километров выше по течению от казахстанско-китайского совместного объединенного гидроузла «Достык». Плотина будет являться собственностью Казахстана и Китая, владеющих равными долями. Финансирование строительствами осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости совместной плотины.

Проект селезадерживающей плотины включает строительство центральной железобетонной части (включая необходимые металлоконструкции), земляной части плотины, контрольно-измерительной системы, временной перемычки и водоотводного канала для пропуска воды в строительный период, а также берегоукрепительных сооружений (дамб) ниже плотины, по 200 метров с каждой стороны.

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