​Назарбаев поручил выработать новые программы развития страны

Деятельность государственных органов Казахстана должна быть направлена на повышение благосостояния граждан, заявил в среду президент Нурсултан Назарбаев в ходе заседания света безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе заседания Совбеза глава государства напомнил, что с начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет и акцентировал внимание на реализованных мерах по сохранению экономической стабильности. Также он указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

«Администрация президента и правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий», - поручил Назарбаев.

Согласно сообщению Акорды, на заседании обсудили ход реализации структурных и институциональных реформ в стране, а также социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области. Отдельно глава государства остановился на эффективности реализации действующих государственных и отраслевых программ, подчеркнув важность их своевременного и качественного исполнения.

Кроме того, по его словам, необходимо принять соответствующие меры по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль и отметил важность повышение благосостояние населения: «Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, gравительство не справляется».