Сменился также зампред агентства по делам госслужбы и борьбе с коррупцией
  • 1422
Назначен руководитель Нацбюро по противодействию коррупции

Распоряжениями президента Казахстана назначены зампред агентства по делам госслужбы и борьбе с коррупцией, а также руководитель Нацбюро по противодействию коррупции, сообщила Акорда.

Так, зампредом агентства назначен Олжас Бектенов.

В свою очередь руководителем Нацбюро по противодействию коррупции назначен Кайрат Сунтаев. Другим распоряжением президент освободил в связи с переходом на другую работу занимавшего этот пост Талгата Татубаева.

37-летний Олжас Бектенов работал в администрации президента, канцелярии премьера, Минюсте, в 2016-2017 годах был директором департамента Нацбюро по противодействию коррупции. С июля 2017 года занимал пост заместителя акима Акмолинской области по экономике.

57-летний Кайрат Сунтаев работал в органах прокуратуры, полиции и финпола. Возглавлял департаменты по делам госслужбы и противодействию коррупции в Карагандинской и Актюбинской областях.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Синоптики прогнозируют дожди и заморозки в Казахстане
Новости
Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за угрозы менингита
Новости
​Банк Астаны сообщил о временном приостановлении банковской лицензии
Новости
Казахстан добивается освобождения задержанных в Китае этнических казахов
Новости
Только четыре категории граждан смогут купить квартиру по программе «7-20-25»
Новости
Приговор Бишимбаеву оставлен без изменения