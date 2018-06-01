Назначен руководитель Нацбюро по противодействию коррупции

Распоряжениями президента Казахстана назначены зампред агентства по делам госслужбы и борьбе с коррупцией, а также руководитель Нацбюро по противодействию коррупции, сообщила Акорда.

Так, зампредом агентства назначен Олжас Бектенов.

В свою очередь руководителем Нацбюро по противодействию коррупции назначен Кайрат Сунтаев. Другим распоряжением президент освободил в связи с переходом на другую работу занимавшего этот пост Талгата Татубаева.

37-летний Олжас Бектенов работал в администрации президента, канцелярии премьера, Минюсте, в 2016-2017 годах был директором департамента Нацбюро по противодействию коррупции. С июля 2017 года занимал пост заместителя акима Акмолинской области по экономике.

57-летний Кайрат Сунтаев работал в органах прокуратуры, полиции и финпола. Возглавлял департаменты по делам госслужбы и противодействию коррупции в Карагандинской и Актюбинской областях.