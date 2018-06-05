Биртанов опроверг информацию о сокращении списка болезней, от которых лечат бесплатно

Список хронических заболеваний, от которых сейчас в Казахстане лечат бесплатно, не будет сокращаться, заверил во вторник журналистов в кулуарах правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов. Напротив, подчеркнул глава ведомства, в рамках реформирования перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, списки больных будут уточняться и расширяться с тем, чтобы все нуждающиеся получили необходимые препараты.

«Мы ничего не исключаем из ГОБМП все эти заболевания, которые перечислили, они остаются. Просто мы упорядочиваем перечень социально-значимых заболеваний и перечень заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. То есть этот перечень был очень обширный и, по сути, за его исполнение фактически у нас контроля не было», - заявил министр.

По его заверениям, по таким болезням, как гепатит, диабет, ДЦП, острый инфаркт миокарда и другие требуется «дополнительное, усиленное наблюдение, дополнительные меры диагностики и лекарственного обеспечения».

«Поэтому болезни, особенно диабет и многие другие важные заболевания сейчас будут включены в перечень заболеваний, требующих особого, динамического наблюдения. То есть, будет четко оговорен перечень этих заболеваний, четко будет оговорено количество и кратность диагностических исследований, консультаций, а также четкий перечень бесплатных лекарств, которыми будут эти больные обеспечиваться. То есть, по бесплатному лекарственному обеспечению сокращение перечня заболеваний не планируется. Наоборот, мы будем в рамках уже медстрахования, перечень бесплатного лекарственного оснащения поэтапно расширять», - заверил Биртанов.

Он также объяснил, что на сегодняшний день в Казахстане 3,5 миллиона граждан получают бесплатные лекарства, однако зарегистрированы в перечне только 2,5 миллиона человек.

«Я хотел бы успокоить наших граждан, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Минздрав хочет усилить роль поликлинического сектора для того, чтобы эти больные находились под надежным наблюдением и получали лекарства. Мы хотим от формализма уйти, составить нормальные четкие списки, закрепить ответственность местных исполнительных органов, поликлиник, чтобы все эти больные регистрировались», - подчеркнул министр.

Проект приказа министра здравоохранения с исключением целого ряда хронических заболеваний из списка тех, по котором предполагается проводить лечение бесплатно, выложен в базе Открытые нормативно-правовые акты Открытого правительства Казахстана. Его общественное обсуждение должно завершиться 6 июня.