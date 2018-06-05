​Счётный комитет предложил оптимизировать расходы госорганов на международных консультантов

В Счётном комитете считают целесообразным оптимизировать затраты государственных органов и национальных компаний на привлечение международных консультантов и создать единый центр по привлечению экспертов. Как заявила во вторник на пленарном заседании мажилиса председатель ведомства Наталья Годунова, стоимость их услуг в 3-4 раза дороже местных.

«Мы провели экспресс-анализ использования средств республиканского бюджета на проведение исследований и привлечения международных консультантов…. Установлены значительные различия в объёмах затрат на проведение исследований. К примеру, имеют место исследования с идентичными целями и предметом изучения с разницей в стоимости в более чем 60 раз - 5,312 млн. тенге. Основная причина - отсутствие единых подходов к ценообразованию проводимых исследований», - заявила Годунова.

По мнению Счётного комитета, при планировании, приёмке исследований и учёте их результатов необходимо внедрить принцип «одного окна», что позволит повысить эффективность выделяемых для этого средств. Годунова предложила рассмотреть «целесообразность вопросов администрирования всех типов исследований одним уполномоченным органом».

Кроме того, заметила она, госорганы и нацкомпании продолжают тратиться значительные средства на привлечение международных консультантов с вознаграждением, «превышающим оплату местных специалистов в 3-4 раза». При этом нормативно-правовая база по регулированию их оплаты отсутствует. «Считаем целесообразным оптимизировать затраты на услуги международных консультантов также путем создания единого центра по привлечению экспертов», - предложила глава Счётного комитета.