Подробности о задержании руководителей квазигосектора Нацбюро по борьбе с коррупцией расскажет на днях – Шпекбаев

Глава агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал задержание ряда руководителей квазигосударственного сектора. Как заявил он журналистам в кулуарах международной конференции по совершенствованию госслужбы, полная информация будет представлена на днях.

«Мы будем проводить пресс конференцию по итогам пяти месяцев. Я дал задание, официальный представитель в ближайшие дни даст вам более полную информацию по всем (задержанным - V), - сказал Шпекбаев.

6 июня текущего года прошло крупное задержание в квазигосударственном секторе, передавал Казинформ со ссылкой на руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыса Кабдуллу.

«Это произошло буквально сегодня - получение крупной взятки», - сказал он.

При этом он отказался называть имена задержанных, сославшись на тайну следствия. По его информации, к ответственности привлекается 32 лица, из них - 15 первых руководителей госорганов, в том числе и 5 руководителей республиканского значения.