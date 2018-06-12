Тенге торгуется на уровне 334,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на валютной бирже составил 334,54 тенге, увеличившись на 0,86 тенге по сравнению с утренними торгами накануне.

Объем торгов составил $36,7 млн., увеличившись на $16,9 млн. относительно утренних торгов в понедельник.

«За 5 месяцев 2018 года ситуация на валютном рынке в целом демонстрировала стабильность. Фундаментальные факторы, формирующие курс национальной валюты, складывались благоприятно. В текущем году тенге изменялся в диапазоне 318,3-334,0 тенге за 1 доллар США, незначительно ослабнув с начала года на 0,4% до 333,8 тенге за доллар США», – сообщал председатель Национального Банка Данияр Акишев.