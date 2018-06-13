Уже сейчас объекты подлежат охране как действующие объекты историко-культурного наследия
Алматинский ипподром и автовокзал «Сайран» могут получить статус памятников культуры
Фото пресс-службы акимата Алматы

Алматинский ипподром и автовокзал «Сайран» включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия города. До окончательного утверждения их статуса оба объекта подлежат охране наравне с уже признанными памятниками истории и культуры, сообщает пресс-служба акимата города.

Таким образом, отныне пользователям ипподрома и «Сайрана» запрещено изменять внешний облик здания, осуществлять его перепланировку, изменять несущие конструкции, пристройки, целевое назначение и нарушать охранную зону. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, должны производиться с согласования уполномоченного органа.

Напомним, ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством рассмотреть вопрос о включении автовокзала «Сайран» в список памятников истории местного значения. Следом началась работа по возвращению первоначального облика здания: были снесены все незаконные постройки.

«Собственник представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется полностью пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками», - также говорится в распространенном сообщении.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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