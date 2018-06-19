​Дворец спорта имени Балуана Шолака перейдёт в собственность акимата Алматы

Дворец спорта имени Балуана Шолака перейдет в собственность акимата Алматы, что, как полагают местные власти, послужит развитию туризма. Спорткомплекс станет единой точкой, с которой будут отправляться все экскурсии по достопримечательностям города и области, сообщает МИА «Казинформ».

«Ожидаем в этом году открытия туристского хаба на базе спорткомплекса Балуан Шолак. Как вы знаете, в прошлом году также на совещании был инициирован вопрос передачи ряда объектов, находящихся на территории города в неудовлетворительном состоянии, на баланс городского акимата, чтобы их отремонтировали, привели в соответствие со стандартами. Опять-таки, эта работа идет в рамках облагораживания и улучшении исторической части города. Поэтому спорткомплекс Балуан Шолак будет передан акимату, сейчас готовятся эскизы, уже предварительная работа, встречи с туроператорами, представителями бизнеса проведены»,- рассказал руководитель Управления туризма и внешних связей Алматы Ерлан Жайлаубай во время заседания общественного совета.

По его словам, на базе спорткомплекса будет организована единая точка отправки туристов по достопримечательностям Алматы и области, включая Кольсай-Кайынды, Чарынский каньон, Талгар.

«Сейчас разные турфирмы выезжают из разных точек в городе. Будет единая точка отправки. По улице Байтурсынова с восточной стороны между Сатпаева и Абая уже предусмотрено пространство для стоянки. После передачи Дворца спорта Балуана Шолака городу мы думаем добавить стоянки с западной стороны, в паркинге на территории комплекса допеолнительные стоянки организовать. Сейчас проектное решение готовится, мы покажем и реализуем»,- добавил Жайлаубай.

Навигация, работа автобусов, трехъязычие, система информирования, базовые вещи, которые должны быть изменены в городе. В том числе реконструкция железнодорожных и автовокзалов, обустройство улицы Абылай хана по примеру Гоголя. Задействованы все городские структуры, Управление туризма является координатором по этому вопросу.

Члены Общественного совета Алматы предложили провести реконструкцию автовокзала «Сайран» с учетом того, чтобы его сделать второй точкой отправки туристов, а в здании разместить офисы туроператоров. Также предложено закупить двухэтажные автобусы для города, на что Ерлан Жайлаубай ответил, что на это необходимо порядка $400 тыс.