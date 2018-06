Мир за ночь. 20-21 июня 2018 года

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. Как написано в указе, опубликованном Белым домом, принципом данного решения является сохранение единства семьи, включая задержание иностранных семей всех вместе, когда это является возможным, соответствует закону и имеющимся ресурсам. Указ позволил семьям находиться вместе, но политика «нулевой терпимости» сохранится. Отныне правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».

В апреле была объявлена политика «нулевой терпимости». Власти задерживали семьи, нелегально переходящие границу, после чего родителей отправляли в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку они не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано более двух тысяч детей. Оппозиционные демократы и общественные организации критиковали администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединился ряд республиканцев.

Национальное собрание Венгрии одобрило пакет законодательных инициатив, который критики властей окрестили «беспрецедентным выступлением против гражданской сферы, НКО и правозащитников». В частности, парламентарии запретили работу НКО, поддерживающих въезд в страну мигрантов. Пакет принятых правок также называют «Стоп Сорос». Теперь главный закон запрещает «заселение иностранных народностей» и обязывает государственные органы «защищать христианскую культуру», а также ограничивает свободу собраний и ставит вне закона людей без определенного места жительства, запрещая проживание в общественных местах. «В конституции будет прописано, что без согласия венгерского парламента нельзя заселять мигрантов в страну, а также что тот, кто приехал из безопасной страны или через безопасную страну и кого не преследуют, не сможет получить здесь убежища»,— пояснили в правительстве.

Также деятельность НКО, поддерживающих иммиграцию в Венгрию, подпадает под запрет. Кроме того, неконституционными могут быть объявлены любые общеевропейские инициативы по распределению внутри ЕС мигрантов из других стран-участниц.

В Канаде закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях вступит в силу 17 октября 2018 года. Как сказал премьер-министр Джастин Трюдо, таким образом правительство надеется лучше защитить молодежь и одновременно лишить организованную преступность части доходов. 19 июня сенат Канады поддержал соответствующий законопроект. Правительство должно было определить переходный период, в течение которого региональные и местные чиновники, а также производители марихуаны смогут подготовиться к легализации.

Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154М, якобы принадлежащий МВД России, в среду без разрешения вошел в воздушное пространство республики. Самолет находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. У Ту-154 был включен транспондер, но полетный план на него представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии. По данным эстонских военных, МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.

Instagram анонсировал запуск новой видеоплатформы IGTV, которая предназначена для вертикальных видео продолжительностью до часа. Смотреть ролики можно будет как в отдельном приложении, так и внутри Instagram. IGTV разработана специально для съемки с помощью камер мобильных устройств. Новая функция станет доступной для пользователей в ближайшие недели и будет работать на операционных системах Android и iOS. Также число пользователей соцсети достигло 1 млрд человек. «С нашего запуска в 2010 году мы с восхищением наблюдали, как наше сообщество растет и процветает. Это великое достижение, спасибо вам от всех нас из команды Instagram»,— указано в блоге.

Пол Маккартни после четырехлетнего перерыва записал две новые песни, I Don’t Know и Come On To Me. Он выложил их на своем YouTube-канале. Песни войдут в его новый альбом Egypt Station.