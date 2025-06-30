Компания, управлявшая ими, принадлежала почти полностью частным лицам более 20 лет
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В Шымкенте возвращены в госсобственность объекты водоснабжения
Фото газеты "Южный Казахстан"

В Шымкенте местный департамент агентства финансового мониторинга добился возврата в государственную собственность крупной доли в компании, контролирующей в городе объекты водоснабжения и водоотведения.

По данным АФМ, с 2004 года объекты водоснабжения Шымкента находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», в котором государственная доля составляла лишь 22%.Собственниками оставшейся доли была группа частных лиц.

Проведенный агентством анализ финансовой деятельности предприятия «выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами», говорится в сообщении АФМ, распространенном в понедельник.

Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента после этого признал приватизацию объектов водоснабжения и водоотведения недействительной и вернул контроль над предприятием государству.

В акимате города ожидают, что это приведет к снижению тарифа на воду на не менее 30%.

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