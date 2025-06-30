В Шымкенте возвращены в госсобственность объекты водоснабжения

Компания, управлявшая ими, принадлежала почти полностью частным лицам более 20 лет
В Шымкенте местный департамент агентства финансового мониторинга добился возврата в государственную собственность крупной доли в компании, контролирующей в городе объекты водоснабжения и водоотведения.
Еще по теме:
- Более 570 млн тенге возвращенных государству средств потратят на строительство водопровода в области Улытау
- Жителей Косшы и Макинска обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству средств
- За счет возвращенных государству активов построят 11 медобъектов в селах Актюбинской области
- Еще в одном регионе Казахстана закончат строительство водопровода за счет возвращенных государству денег
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые