В Туркестане планируется построить аэропорт и автовокзал

В Туркестане, который на этой неделе стал центром Туркестанской области, планируется строительство аэропорта и автовокзала, сообщил аким региона Жансеит Туймебаев.

«В целях развития туризма в городе Туркестан планируется строительство нового аэропорта и автовокзала. Помимо этого, запланировано провести капитальный ремонт старого железнодорожного вокзала. Более того, будут запущены проекты, направленные на развитие интенсивного садоводства и увеличения промышленной продукции», - сказал Туймебаев в ходе очередной сессии областного маслихата, которая прошла накануне в Шымкенте.

«Перенос областного центра в Туркестан для всех нас большая гордость и ответственность. Туркестан становится центром тюркского мира, его международное значение возрастает. В областном центре будет построен новый административно-деловой центр, культурные объекты, спортивные комплексы и торговые центры», - приводит пресс-служба слова акима региона.

Накануне в ходе посещения Туркестана премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым и руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым аким региона представил им план развития нового областного центра.

«Для строительства нового городка в восточной части города Туркестан выделено 670 гектаров земли. Площадь административно-делового центра, который расположится на данной территории, составит 170 гектаров. В том числе, на 300 гектарах возведут многоэтажные жилые дома, где будут проживать около 65 тысяч человек. Также здесь расположатся областной акимат, территориальные учреждения, правоохранительные органы, дома культуры, выставочный центр, школа, парк, места отдыха», - сказал Туймебаев.

Он также представил проект «Көне Түркістан» («Древний Туркестан»), направленный на модернизацию исторической части города. В рамках проекта проведут работы по реконструкции крепостных сооружений вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

Согласно сообщению акимата, здесь видят два пути реализации проекта «Көне Түркістан»:

«Один из них, получить от стран-членов организации «ТЮРКСОЙ» проектные предложения по формированию культурных объектов в определенном историческом и архитектурном стиле, предложив им построить соответствующие объекты. Во втором варианте запланировано провести работы не только по привлечению инвестиций со стороны тюркоязычных стран, но и привлечь отечественных и других инвесторов», - указывается в сообщении.

Население Туркестана превышает 160 тыс. человек.