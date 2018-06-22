​Тенге вернулся к отметке в 340 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 340,11 тенге, показав снижение на 0,87 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $130,7 млн., показав рост на $79,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,87 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть умеренно снижались в четверг на фоне заявления Ирана о возможном заключении компромисса с участниками ОПЕК. Иран может согласиться на наращивание добычи за счёт производителей, которые перевыполняли свои обязательства в рамках глобального пакта ОПЕК+, сокращая производство сырья сверх отведённой для них квоты.

Министры ОПЕК и не входящих в организацию стран соберутся 22-23 июня в Вене, чтобы выработать дальнейшую политику. Среди других факторов давления на котировки аналитики называют рекордный уровень добычи нефти в США, которая на сегодняшний день составляет 10,9 млн. баррелей в сутки.

Рубль демонстрировал негативную динамику вечером четверга, реагируя на дешевеющую нефть. Однако она существенно компенсировалась продажами экспортной выручки, что позволяло российской валюте в течение дня выглядеть лучше валют других развивающихся стран.